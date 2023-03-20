Туреччина призупинила транзит підсанкційних товарів на територію Росії, - Reuters

Туреччина цього місяця призупинила транзит до Росії товарів, що підпадають під санкції Заходу, після року війни проти України та посилення тиску США та Європи на Анкару з метою змусити її вжити заходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Уряд Туреччини передав компаніям список заборонених іноземних товарів і доручив їм не переправляти їх до Росії з 1 березня, заявив голова Стамбульської асоціації експортерів чорних та кольорових металів Четін Текделіоглу.
"Будь-які товари із цього списку заблоковані для ввезення з Росії незалежно від країни походження", - сказав він.
Офіційний представник Європейського союзу повідомив агентству Reuters, що Анкара дала Європейській комісії усні запевнення у тому, що з 1 березня товари не переправлятимуться на територію Росії, якщо на них поширюються санкції та експортний контроль ЄС, США чи Великобританії.
Західні країни запровадили рекордні санкції проти Москви після її вторгнення в Україну у лютому минулого року.
Проте канали постачання з Туреччини та інших світових торгових центрів залишаються відкритими, що спонукало Вашингтон минулого місяця попередити про експорт хімікатів, мікрочіпів та інших продуктів, які можуть бути використані Москвою у військових цілях.
Член НАТО Анкара прагнула збалансувати свої добрі стосунки як з Москвою, так і з Києвом за умов війни. Вона принципово виступає проти санкцій, але заявляє, що в Туреччині їх не вдасться обійти, і що ніяка продукція, що поставляється, не може бути використана російськими військовими.
Зважаючи на "серйозні попередження" західних урядів, це була "можливість" уникнути конфронтації з ЄС, куди половина турецького експорту потрапляє в рамках єдиного митного союзу, заявив журналістам Текделіоглу.
"Був список обмежень на реекспорт із зон вільної торгівлі до Росії з березня, і було надано вказівку", - сказав він.
Проте товари, вироблені в Туреччині, навіть із комплектуючими з інших країн, як і раніше, можуть ввозитися до Росії без обмежень, додав він.
Він сказав, що нові обмеження Туреччини викликали пошук серед російських імпортерів альтернативних постачальників у Казахстані та інших країнах. "Їх більше не турбує вартість. Вони просто намагаються довести свою продукцію до кінця", - сказав він.
Агентство Reuters повідомило минулого тижня, що останніми тижнями російські компанії завалили казахстанських партнерів новими запитами на деякі з тисяч товарів, заборонених Заходом, причому два джерела посилаються на нові обмеження Туреччини.
За сім місяців до 31 жовтня до Росії надійшло комп'ютерних та інших електронних компонентів на суму щонайменше 2,6 млрд доларів. Не менше 777 млн. доларів цієї продукції вироблено західними фірмами, чіпи яких були виявлені в російських системах озброєння.
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