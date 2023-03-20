Туреччина призупинила транзит підсанкційних товарів на територію Росії, - Reuters

Уряд Туреччини передав компаніям список заборонених іноземних товарів і доручив їм не переправляти їх до Росії з 1 березня, заявив голова Стамбульської асоціації експортерів чорних та кольорових металів Четін Текделіоглу.

"Будь-які товари із цього списку заблоковані для ввезення з Росії незалежно від країни походження", - сказав він.

Офіційний представник Європейського союзу повідомив агентству Reuters, що Анкара дала Європейській комісії усні запевнення у тому, що з 1 березня товари не переправлятимуться на територію Росії, якщо на них поширюються санкції та експортний контроль ЄС, США чи Великобританії.

Західні країни запровадили рекордні санкції проти Москви після її вторгнення в Україну у лютому минулого року.

Проте канали постачання з Туреччини та інших світових торгових центрів залишаються відкритими, що спонукало Вашингтон минулого місяця попередити про експорт хімікатів, мікрочіпів та інших продуктів, які можуть бути використані Москвою у військових цілях.

Член НАТО Анкара прагнула збалансувати свої добрі стосунки як з Москвою, так і з Києвом за умов війни. Вона принципово виступає проти санкцій, але заявляє, що в Туреччині їх не вдасться обійти, і що ніяка продукція, що поставляється, не може бути використана російськими військовими.

Зважаючи на "серйозні попередження" західних урядів, це була "можливість" уникнути конфронтації з ЄС, куди половина турецького експорту потрапляє в рамках єдиного митного союзу, заявив журналістам Текделіоглу.

"Був список обмежень на реекспорт із зон вільної торгівлі до Росії з березня, і було надано вказівку", - сказав він.

Проте товари, вироблені в Туреччині, навіть із комплектуючими з інших країн, як і раніше, можуть ввозитися до Росії без обмежень, додав він.

Він сказав, що нові обмеження Туреччини викликали пошук серед російських імпортерів альтернативних постачальників у Казахстані та інших країнах. "Їх більше не турбує вартість. Вони просто намагаються довести свою продукцію до кінця", - сказав він.