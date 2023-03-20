Турция приостановила транзит подсанкционных товаров на территорию России, - Reuters

Турция в этом месяце приостановила транзит в Россию товаров, подпадающих под санкции Запада, после года войны против Украины и усиления давления США и Европы на Анкару с целью заставить ее принять меры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Правительство Турции передало компаниям список запрещенных иностранных товаров и поручило им не переправлять их в Россию с 1 марта, заявил глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу.
"Любые товары из этого списка заблокированы для ввоза из России, независимо от страны происхождения", - сказал он.
Официальный представитель Европейского союза сообщил агентству Reuters, что Анкара дала Европейской комиссии устные заверения в том, что с 1 марта товары не будут переправляться на территорию России, если на них распространяются санкции и экспортный контроль ЕС, США или Великобритании.
Западные страны ввели рекордные санкции против Москвы после ее вторжения в Украину в феврале прошлого года.
Тем не менее каналы поставок из Турции и других мировых торговых центров остаются открытыми, что побудило Вашингтон в прошлом месяце предупредить об экспорте химикатов, микрочипов и других продуктов, которые могут быть использованы Москвой в военных целях.
Член НАТО Анкара стремилась сбалансировать свои хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом в условиях войны. Она принципиально выступает против санкций, но заявляет, что в Турции их не удастся обойти, и что никакая поставляемая продукция не может быть использована российскими военными.
Учитывая "серьезные предупреждения" западных правительств, это была "возможность" избежать конфронтации с ЕС, куда половина турецкого экспорта попадает в рамках единого таможенного союза, заявил журналистам Текделиоглу.
"Был список ограничений на реэкспорт из зон свободной торговли в Россию с марта, и было дано указание", - сказал он.
Однако товары, произведенные в Турции, даже с комплектующими из других стран, по-прежнему могут ввозиться в Россию без ограничений, добавил он.
Он сказал, что новые ограничения Турции вызвали поиск среди российских импортеров альтернативных поставщиков в Казахстане и других странах. "Их больше не волнует стоимость. Они просто пытаются довести свою продукцию до конца", - сказал он.
Агентство Reuters сообщило на прошлой неделе, что в последние недели российские компании завалили казахстанских партнеров новыми запросами на некоторые из тысяч товаров, запрещенных Западом, причем два источника ссылаются на новые ограничения Турции.
За семь месяцев до 31 октября в Россию поступило компьютерных и других электронных компонентов на сумму не менее 2,6 млрд долларов. Не менее 777 млн долларов этой продукции произведено западными фирмами, чипы которых были обнаружены в российских системах вооружения.
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