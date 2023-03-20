Турция приостановила транзит подсанкционных товаров на территорию России, - Reuters

Правительство Турции передало компаниям список запрещенных иностранных товаров и поручило им не переправлять их в Россию с 1 марта, заявил глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу.

"Любые товары из этого списка заблокированы для ввоза из России, независимо от страны происхождения", - сказал он.

Официальный представитель Европейского союза сообщил агентству Reuters, что Анкара дала Европейской комиссии устные заверения в том, что с 1 марта товары не будут переправляться на территорию России, если на них распространяются санкции и экспортный контроль ЕС, США или Великобритании.

Западные страны ввели рекордные санкции против Москвы после ее вторжения в Украину в феврале прошлого года.

Тем не менее каналы поставок из Турции и других мировых торговых центров остаются открытыми, что побудило Вашингтон в прошлом месяце предупредить об экспорте химикатов, микрочипов и других продуктов, которые могут быть использованы Москвой в военных целях.

Член НАТО Анкара стремилась сбалансировать свои хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом в условиях войны. Она принципиально выступает против санкций, но заявляет, что в Турции их не удастся обойти, и что никакая поставляемая продукция не может быть использована российскими военными.

Учитывая "серьезные предупреждения" западных правительств, это была "возможность" избежать конфронтации с ЕС, куда половина турецкого экспорта попадает в рамках единого таможенного союза, заявил журналистам Текделиоглу.

"Был список ограничений на реэкспорт из зон свободной торговли в Россию с марта, и было дано указание", - сказал он.

Однако товары, произведенные в Турции, даже с комплектующими из других стран, по-прежнему могут ввозиться в Россию без ограничений, добавил он.

Он сказал, что новые ограничения Турции вызвали поиск среди российских импортеров альтернативных поставщиков в Казахстане и других странах. "Их больше не волнует стоимость. Они просто пытаются довести свою продукцию до конца", - сказал он.