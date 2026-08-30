Туреччина прискорює дипломатію для нового "зернового коридору" в Чорному морі, - ЗМІ

Загроза для світового ринку

За інформацією видання, через атаки на торговельні судна цивільне судноплавство в Чорному морі фактично зупинилося.

Це призвело до масштабної кризи зберігання зерна в двох країнах:

В Україні у силососховищах та тимчасових складах застрягло від 30 до 35 мільйонів тонн зерна й олійних культур.

У Росії через рекордні врожаї та експортні обмеження в портових елеваторах накопичилося майже 60 мільйонів тонн.

Загалом майже 100 мільйонів тонн продовольства не можуть потрапити на ринок, через що продукція починає псуватися. Наразі ціни на зерно вже зросли на 4-4,5%.

"Процес створення зернового коридору в Чорному морі повністю перервано. Зараз до Туреччини не надходить жодна продукція ні з України, ні з Росії. Якщо проблему не буде вирішено протягом двох місяців, зростання цін може перевищити 10%", - заявив президент Стамбульської асоціації експортерів зерна, бобових та олійних культур (İHBİR) Казим Тайджі.

Консультації тривають цілодобово

Міністерство транспорту та інфраструктури й МЗС Туреччини ведуть безперервні контакти з Києвом та Москвою.

Як зазначив заступник міністра транспорту Туреччини Дурмуш Юнювар під час зустрічі з Палатою морської торгівлі, дипломатичні канали працюють цілодобово, проте чітких термінів укладання угоди поки немає.

Якщо новий механізм безпеки вдасться погодити, це забезпечить захист торговельних суден та знизить тиск на світові продовольчі ринки.

Ризики для турецького експорту

Блокування поставок створює ризики і для самої Анкари. Попри те, що внутрішній ринок Туреччини повністю забезпечений продовольством, під загрозою опинився переробний експорт.

Країна купує сировину в Україні та РФ, переробляє її та експортує готову продукцію.

Минулого року цей напрямок приніс Туреччині 13 мільярдів доларів. Тривала зупинка коридору може завдати безповоротних збитків турецькому експорту.