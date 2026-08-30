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Турция ускоряет дипломатию для нового "зернового коридора" в Черном море, - СМИ

18:55 30.08.2026 Вс
3 мин
Почти 100 миллионов тонн урожая просто гниют
aimg Сергей Козачук
Фото: Турция пытается возобновить экспорт (Getty Images)

Турция активизировала переговоры с Украиной и Россией по созданию нового механизма безопасности в Черном море. Цель Анкары - возобновить экспорт продовольствия и предотвратить скачок мировых цен на продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekonomim.

Угроза для мирового рынка

По информации издания, из-за атак на торговые суда гражданское судоходство в Черном море фактически остановилось.

Это привело к масштабному кризису хранения зерна в двух странах:

  • В Украине в силохранилищах и временных складах застряло от 30 до 35 миллионов тонн зерна и масличных культур.
  • В России из-за рекордных урожаев и экспортных ограничений в портовых элеваторах накопилось почти 60 миллионов тонн.

В общей сложности почти 100 миллионов тонн продовольствия не могут попасть на рынок, из-за чего продукция начинает портиться. В настоящее время цены на зерно уже выросли на 4-4,5%.

"Процесс создания зернового коридора в Черном море полностью прерван. Сейчас в Турцию не поступает ни одна продукция ни из Украины, ни из России. Если проблема не будет решена в течение двух месяцев, рост цен может превысить 10%", - заявил президент Стамбульской ассоциации экспортеров зерна, бобовых и масличных культур.

Консультации продолжаются круглосуточно

Министерство транспорта и инфраструктуры и МИД Турции ведут непрерывные контакты с Киевом и Москвой.

Как отметил заместитель министра транспорта Турции Дурмуш Юнювар во время встречи с Палатой морской торговли, дипломатические каналы работают круглосуточно, однако четких сроков заключения соглашения пока нет.

Если новый механизм безопасности удастся согласовать, это обеспечит защиту торговых судов и снизит давление на мировые продовольственные рынки.

Риски для турецкого экспорта

Блокировка поставок создает риски и для самой Анкары. Несмотря на то, что внутренний рынок Турции был полностью обеспечен продовольствием, под угрозой оказался перерабатывающий экспорт.

Страна покупает сырье в Украине и РФ, перерабатывает и экспортирует готовую продукцию.

В прошлом году это направление принесло Турции 13 миллиардов долларов. Длительная остановка коридора может нанести безвозвратный ущерб турецкому экспорту.

Кризис в Черном море и угроза урожаю

Напомним, что на фоне блокады черноморских портов и атак на судоходство глобальные рынки уже готовятся к худшему сценарию.

Из-за повторных рисков для логистики цена на пшеницу в мире выросла до трехлетнего максимума, подскочив сразу на 18%.

В то же время, внутри страны возникли масштабные проблемы с хранением продукции.

Из-за нехватки мест в силосохранилищах и дефицита оборотных средств у фермеров Украина рискует сократить посевные площади под будущий урожай на 5-7 миллионов гектаров, что составляет почти треть всех посевов.

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Зерновой коридорТурцияУкраинаРоссийская Федерацияпродовольственный кризис