Турция ускоряет дипломатию для нового "зернового коридора" в Черном море, - СМИ

Турция активизировала переговоры с Украиной и Россией по созданию нового механизма безопасности в Черном море. Цель Анкары - возобновить экспорт продовольствия и предотвратить скачок мировых цен на продукты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekonomim.
По информации издания, из-за атак на торговые суда гражданское судоходство в Черном море фактически остановилось.
Это привело к масштабному кризису хранения зерна в двух странах:
В общей сложности почти 100 миллионов тонн продовольствия не могут попасть на рынок, из-за чего продукция начинает портиться. В настоящее время цены на зерно уже выросли на 4-4,5%.
"Процесс создания зернового коридора в Черном море полностью прерван. Сейчас в Турцию не поступает ни одна продукция ни из Украины, ни из России. Если проблема не будет решена в течение двух месяцев, рост цен может превысить 10%", - заявил президент Стамбульской ассоциации экспортеров зерна, бобовых и масличных культур.
Министерство транспорта и инфраструктуры и МИД Турции ведут непрерывные контакты с Киевом и Москвой.
Как отметил заместитель министра транспорта Турции Дурмуш Юнювар во время встречи с Палатой морской торговли, дипломатические каналы работают круглосуточно, однако четких сроков заключения соглашения пока нет.
Если новый механизм безопасности удастся согласовать, это обеспечит защиту торговых судов и снизит давление на мировые продовольственные рынки.
Блокировка поставок создает риски и для самой Анкары. Несмотря на то, что внутренний рынок Турции был полностью обеспечен продовольствием, под угрозой оказался перерабатывающий экспорт.
Страна покупает сырье в Украине и РФ, перерабатывает и экспортирует готовую продукцию.
В прошлом году это направление принесло Турции 13 миллиардов долларов. Длительная остановка коридора может нанести безвозвратный ущерб турецкому экспорту.
Напомним, что на фоне блокады черноморских портов и атак на судоходство глобальные рынки уже готовятся к худшему сценарию.
Из-за повторных рисков для логистики цена на пшеницу в мире выросла до трехлетнего максимума, подскочив сразу на 18%.
В то же время, внутри страны возникли масштабные проблемы с хранением продукции.
Из-за нехватки мест в силосохранилищах и дефицита оборотных средств у фермеров Украина рискует сократить посевные площади под будущий урожай на 5-7 миллионов гектаров, что составляет почти треть всех посевов.