Туреччина пояснила небажання розривати економічні зв'язки з Росією

Міністр фінансів Туреччини Нуреддін Небаті вважає економічні та фінансові зв'язки з Росією добросусідськими, незважаючи на побоювання Заходу в тому, що Анкара дозволяє Москві ухилятися від санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За словами Небаті, опозиція всередині та за межами Туреччини нібито навмисно ставить під сумнів законність фінансових зв'язків із Росією. А представники США та Євросоюзу розчаровані тим, що Анкара не бере участі у західних санкціях. Незважаючи на це, як зазначає Небаті, відносини між країнами є цілком законними.

"Туреччина - країна, яка дуже обережно поводиться в міжнародній фінансовій системі. Це не та країна, поведінка якої може призвести до порушень міжнародної фінансової системи. Все приходить до нас легальними шляхами", - наголосив він.

Зазначимо, турецька економіка, яка сильно залежить від припливу іноземного капіталу, сьогодні зазнає серйозного тиску через високі ціни на сировинні товари, зростання курсу долара та неринкову грошово-кредитну і фіскальну політику, які спонукали традиційних інвесторів залишити один з найбільших у світі ринків, що розвиваються.

За перші 8 місяців 2022 року чистий приплив капіталу, походження якого остаточно невідомо, досяг рекордних 28 млрд доларів. Він покрив близько 70% дефіциту поточних операцій на 40 млрд.

За словами міністра фінансів, основною частиною цих грошей нібито є невраховані прибутки від туризму. Росіяни цього року стали другою за величиною групою іноземних туристів, яка завезла до країни велику кількість валюти.

Крім того, Небаті додав, що через військові конфлікти в Україні, Сирії та Іраку турецькі компанії та приватні особи повернули капітали, які зберігалися за кордоном. За його словами, всі ці гроші є законними, хоча велика кількість готівки унеможливлює відстеження їхнього справжнього походження.