Турция объяснила нежелание разрывать экономические связи с Россией

Министр финансов Турции Нуреддин Небати считает экономические и финансовые связи с Россией добрососедскими, несмотря на опасения Запада в том, что Анкара позволяет Москве уклоняться от санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По словам Небати, оппозиция внутри и за пределами Турции якобы намеренно ставит под сомнение законность финансовых связей с Россией. А представители США и Евросоюза разочарованы тем, что Анкара не участвует в западных санкциях. Несмотря на это, как отмечает Небати, отношения между странами являются вполне законными.

"Турция - страна, которая очень осторожно ведет себя в международной финансовой системе. Это не та страна, поведение которой может привести к нарушениям международной финансовой системы. Все приходит к нам легальными путями", - подчеркнул он.

Отметим, турецкая экономика, которая сильно зависит от притока иностранного капитала, сегодня испытывает серьезное давление из-за высоких цен на сырьевые товары, роста курса доллара и нерыночной денежно-кредитной и фискальной политики, которые побудили традиционных инвесторов покинуть один из крупнейших в мире развивающихся рынков.

За первые 8 месяцев 2022 года чистый приток капитала, происхождение которого окончательно неизвестно, достиг рекордных 28 млрд долларов. Он покрыл около 70% дефицита текущих операций на 40 млрд.

По словам министра финансов, основной частью этих денег якобы являются неучтенные доходы от туризма. Россияне в этом году стали второй по величине группой иностранных туристов, которая завезла в страну большое количество валюты.

Кроме того, Небати добавил, что из-за военных конфликтов в Украине, Сирии и Ираке турецкие компании и частные лица вернули капиталы, которые хранились за границей. По его словам, все эти деньги являются законными, хотя большое количество наличности делает невозможным отслеживание их истинного происхождения.