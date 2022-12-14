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Туреччина з початку року вводить податок на проживання для туристів: подробиці

Фото: Туреччина з початку року вводить податок на проживання для туристів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 1 січня 2023 року в Туреччині набуває чинності податок на послуги з ночівлі в готелях, мотелях та базах відпочинку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg HT.

Зазначається, що податок планували ввести в дію ще 1 квітня 2020 року, однак ідею відклали на 2 роки через пандемію коронавірусу.

Об'єктами оподаткування визначені послуги з ночівлі які надаються в:

  • готелях;
  • мотелях;
  • базах відпочинку;
  • хостелах;
  • пансіонатах;
  • кемпінгу;
  • шале;
  • гірських будинках.

Ставка податку встановлена у розмірі 2%.

Водночас від оподаткування звільняються послуги, які надаються студентам у студентських гуртожитках, хостелах та таборах.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Туреччина нещодавно вигадала, як вирішити проблему росіян із підсанкціонною картою "Мир".

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Турция