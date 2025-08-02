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Туреччина почала серійне виробництво безпілотного винищувача Kizilelma: що відомо

Фото: безпілотник Bayraktar Kızılelma (twitter.com/BaykarTech)
Автор: Едуард Ткач

У Туреччині розпочали серійне виробництво безпілотного винищувача Kizilelma, який розробила та виробляє турецька компанія Baykar.

Про це заявив голова ради директорів Baykar Сельчук Байрактар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір CNN Turk.

"Kızılelma надійшов у серійне виробництво. Сподіваємося, що наступного року він стане на озброєння. Ми продовжуємо. На виробничій лінії зараз шостий прототип Kızılelma", - розповів Сельчук Байрактар.

Він зазначив, що станом на зараз Туреччина посідає перше місце у світі, як країна, яка масово виробляє безпілотники та займає 65% світового ринку. Також голова директорів Bayrak додав інформацію про дрони.

"Винищувач Kızılelma - безпілотний, тому ви можете легко ризикувати ними… Раніше БПЛА були розвідувальними машинами, але їх перетворили на бойові машини. Вони нейтралізували найбільшу кількість бойових машин та військової техніки. Bayraktar TB2 досяг цього", - наголосив Байрактар.

Також він додав, що майбутнє авіації полягає в розумних і роботизованих дронах, що літають роями, а також - в безпілотних винищувачах.

Що відомо про безпілотний військовий літак Bayraktar Kizilelma

Нагадаємо, що безпілотний військовий надзвуковий літальний апарат літак Bayraktar Kizilelma презентували 30 серпня на технологічному фестивалі в Самсуні (Туреччина).

Тоді видання Anadolu писало, що при створенні нового дрона, назва якого перекладається як "червоне яблуко", використовували українські реактивні двигуни.

Так, у листопаді 2021-го компанія Bayrak замовила в українського держпідприємства "Івченко-Прогрес" реактивні двигуни АІ-322Ф і АІ-25ТЛТ для свого проєкту Національна безпілотна бойова літальна система (MİUS).

Крім того, Байрактар інформував, що нові ударні дрони здатні до агресивного маневрування і що ці військові літаки "розумніші" за своїх попередників, полоску мають розвинену систему штучного інтелекту.

Також у компанії заявляли, що собівартість Bayraktar Kizilelma не буде високою.

Що ж стосується характеристик, то щоб піднятися в повітря, цьому дрону потрібна смуга з мінімальною довжиною. Зокрема, він може злітати з палуби легкого авіаносця.

Згідно з проєктними даними, швидкість Kizilelma становить 800 км/год, вантажопідйомність щонайменше 1500 кг, а висота польоту - 12 км.

Детальніше про те, що відомо про цей дрон-літак - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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