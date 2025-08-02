Турция начала серийное производство беспилотного истребителя Kizilelma: что известно

В Турции начали серийное производство беспилотного истребителя Kizilelma, который разработала и производит турецкая компания Baykar.
Об этом заявил председатель совета директоров Baykar Сельчук Байрактар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир CNN Turk.
"Kızılelma поступил в серийное производство. Надеемся, что в следующем году он станет на вооружение. Мы продолжаем работу. На производственной линии сейчас шестой прототип Kızılelma", - рассказал Сельчук Байрактар.
Он отметил, что по состоянию на сейчас Турция занимает первое место в мире, как страна, которая массово производит беспилотники и занимает 65% мирового рынка. Также председатель директоров Bayrak добавил информацию о дронах.
"Истребитель Kızılelma - беспилотный, поэтому вы можете легко рисковать ими... Раньше БПЛА были разведывательными машинами, но их превратили в боевые машины. Они нейтрализовали наибольшее количество боевых машин и военной техники. Bayraktar TB2 достиг этого", - подчеркнул Байрактар.
Также он добавил, что будущее авиации заключается в умных и роботизированных дронах, летающих роями, а также - в беспилотных истребителях.
Напомним, что беспилотный военный сверхзвуковой летательный аппарат самолет Bayraktar Kizilelma презентовали 30 августа на технологическом фестивалями в Самсуне (Турция).
Тогда издание Anadolu писало, что при создании нового дрона, название которого переводится как "красное яблоко" - использовали украинские реактивные двигатели.
Так, в ноябре 2021-го компания Bayrak заказала у украинского госпредприятия "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для своего проекта Национальная беспилотная боевая летательная система (MİUS).
Кроме того, Байрактар информировал, что новые ударные дроны способны к агрессивному маневрированию и эти военные самолеты "умнее" своих предшественников, полоску обладают развитой системой искусственного интеллекта.
Также в компании заявляли, что себестоимость Bayraktar Kizilelma не будет высокой.
Что же касается характеристик, то чтобы подняться в воздух, этому дроны нужна полоса с минимальной длинной. В частности, он может взлетать с палубы легкого авианосца.
Согласно проектным данным, скорость Kizilelma составляет 800 км/ч, грузоподъемность не менее 1500 кг, а высота полета - 12 км.
Подробнее о том, что известно об этом дроне-самолете - читайте в материале РБК-Украина.