Турция начала серийное производство беспилотного истребителя Kizilelma: что известно

"Kızılelma поступил в серийное производство. Надеемся, что в следующем году он станет на вооружение. Мы продолжаем работу. На производственной линии сейчас шестой прототип Kızılelma", - рассказал Сельчук Байрактар.

Он отметил, что по состоянию на сейчас Турция занимает первое место в мире, как страна, которая массово производит беспилотники и занимает 65% мирового рынка. Также председатель директоров Bayrak добавил информацию о дронах.

"Истребитель Kızılelma - беспилотный, поэтому вы можете легко рисковать ими... Раньше БПЛА были разведывательными машинами, но их превратили в боевые машины. Они нейтрализовали наибольшее количество боевых машин и военной техники. Bayraktar TB2 достиг этого", - подчеркнул Байрактар.

Также он добавил, что будущее авиации заключается в умных и роботизированных дронах, летающих роями, а также - в беспилотных истребителях.