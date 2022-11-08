Туреччина почала платити за частину російського газу у рублях

Країни домовилися про рубльовий розрахунок за імпорт російського газу до Туреччини ще у вересні, але оплата у валюті РФ почалася тільки зараз.

За словами міністра, його країна також розглядає пропозицію президента РФ Володимира Путіна щодо створення газового хаба в Туреччині. Донмез сказав, що Анкара розробить дорожню карту до кінця цього року і може провести конференцію для постачальників та покупців.

"Ми можемо організувати міжнародну газову конференцію, можливо, у січні чи лютому, щоб зібрати разом постачальників газу та країни-імпортери, щоб дізнатися їхню думку, і ми діятимемо відповідно до цього", - заявив глава турецького Міненерго.

Зазначимо, що Росія на тлі санкцій все частіше просить покупців своїх енергоресурсів платити у рублях, щоб допомогти зміцнити свою валюту. При цьому більшість угод укладаються у доларах США чи євро.