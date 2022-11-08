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Турция начала платить за часть российского газа в рублях

Фото: Турция начала платить за часть российского газа в рублях (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях. В ближайшее месяцы доля платежей в рублях будет увеличиваться.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез.

Страны договорились о рублевом расчете за импорт российского газа в Турцию еще в сентябре, но оплата в валюте РФ началась только сейчас.

По словам министра, его страна также рассматривает предложение президента РФ Владимира Путина о создании газового хаба в Турции. Донмез сказал, что Анкара разработает дорожную карту к концу этого года и может провести конференцию для поставщиков и покупателей.

"Мы можем организовать международную газовую конференцию, возможно, в январе или феврале, чтобы собрать вместе поставщиков газа и страны-импортеры, чтобы узнать их мнение, и мы будем действовать в соответствии с этим", - заявил глава турецкого Минэнерго.

Отметим, что Россия на фоне санкций все чаще просит покупателей своих энергоресурсов платить в рублях, чтобы помочь укрепить свою валюту. При этом большинство сделок заключаются в долларах США или евро.

Напомним, ранее стало известно, что Турция настойчиво добивается скидки на большой объем газа, который она покупает у России, и просит отсрочки платежей.

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