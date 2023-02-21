ua ru
Вт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туреччина після землетрусів планує побудувати до 300 тисяч будинків

Новость на русском →
Туреччина, Вівторок 21 лютого 2023 19:45
Туреччина після землетрусів планує побудувати до 300 тисяч будинків Фото: влада Туреччини планує відбудувати зруйнований землетрусом регіон (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Влада Туреччини збудує майже 200 000 нових будинків у південно-східному регіоні країни, що був зруйнований внаслідок стихійного лиха два тижні тому. Будівлі не перевищуватимуть 4 поверхи.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє РБК-Україна, з посиланням на турецьке інформагентство Anadolu.

Ердоган сказав, що близько 118 000 будівель або серйозно постраждали внаслідок землетрусу, або потребують термінового знесення, або й зовсім впали.

Він пообіцяв, що у березні розпочнуться відновлювальні роботи з будівництва 199 739 будинків, у тому числі понад 130 000 у найбільш постраждалих провінціях Хатай, Кахраманмараш та Малатья.

"Жодна з цих будівель не буде вищою за три чи чотири поверхи", - наголосив президент Туреччини після того, як землетрус призвів до обвалення багатоповерхівок.

Він сказав, що нові будинки зводитимуться далеко від ліній розломів, "ближче до гір, що захистить від проблем, спричинених м'яким ґрунтом".

"Протягом року ми почнемо переселяти наших громадян, які живуть у наметах та контейнерних містечках, у їхні міцні, безпечні та зручні будинки", - додав Ердоган.

За його словами, після візиту до постраждалих районів провінції Хатай держава надала притулок приблизно 1,6 мільйонам людей у регіоні. Рятувальники витягли з-під завалів 114 834 особи. Пошуково-рятувальні роботи припинено у дев'яти провінціях, але станом на неділю тривали у Хатаї та Кахраманмараші.

"Ми побудуємо нові Антак'ю, Іскендерун, Арсуз", - сказав президент, маючи на увазі міста в Хатаї, зруйновані землетрусом.

Нагадаємо, в результаті землетрусів в Туреччині кількість загиблих вже зросла до понад як 42 тисяч людей.

Також у Туреччині зафіксовані нові землетруси у затоці Хатай. Влада заявляє про 6 загиблих та 300 постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция
NEWS
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
DAILY
З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку