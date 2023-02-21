Туреччина після землетрусів планує побудувати до 300 тисяч будинків

Влада Туреччини збудує майже 200 000 нових будинків у південно-східному регіоні країни, що був зруйнований внаслідок стихійного лиха два тижні тому. Будівлі не перевищуватимуть 4 поверхи.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє РБК-Україна, з посиланням на турецьке інформагентство Anadolu .

Ердоган сказав, що близько 118 000 будівель або серйозно постраждали внаслідок землетрусу, або потребують термінового знесення, або й зовсім впали.

Він пообіцяв, що у березні розпочнуться відновлювальні роботи з будівництва 199 739 будинків, у тому числі понад 130 000 у найбільш постраждалих провінціях Хатай, Кахраманмараш та Малатья.

"Жодна з цих будівель не буде вищою за три чи чотири поверхи", - наголосив президент Туреччини після того, як землетрус призвів до обвалення багатоповерхівок.

Він сказав, що нові будинки зводитимуться далеко від ліній розломів, "ближче до гір, що захистить від проблем, спричинених м'яким ґрунтом".

"Протягом року ми почнемо переселяти наших громадян, які живуть у наметах та контейнерних містечках, у їхні міцні, безпечні та зручні будинки", - додав Ердоган.

За його словами, після візиту до постраждалих районів провінції Хатай держава надала притулок приблизно 1,6 мільйонам людей у регіоні. Рятувальники витягли з-під завалів 114 834 особи. Пошуково-рятувальні роботи припинено у дев'яти провінціях, але станом на неділю тривали у Хатаї та Кахраманмараші.

"Ми побудуємо нові Антак'ю, Іскендерун, Арсуз", - сказав президент, маючи на увазі міста в Хатаї, зруйновані землетрусом.