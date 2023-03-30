ua ru
Чт, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туреччина не підтримує російські спекуляції щодо термінів продовження "зернової угоди", - посол

Новость на русском →
Туреччина, Четвер 30 березня 2023 18:52
Туреччина не підтримує російські спекуляції щодо термінів продовження "зернової угоди", - посол Фото: посол України в Туреччині Василь Боднар (УНИАН)
Автор: Каріна Левицька

Туреччина не підтримує російських спекуляцій стосовно термінів продовження "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Туреччині Василя Боднаря під час брифінгу в "Медіа Центрі Україна".

"Є спекуляції російської сторони, що вона начебто хоче переглянути ("зернову угоду" - ред.), чи бажає продовження тільки на 60 днів. Це, звичайно, спроби країни-агресора маніпулювати як громадською думкою, так і посередниками", - повідомив дипломат.

За його словами, усі сторони Чорноморської зернової ініціативи, окрім Росії, погоджуються з тим, що вона була продовжена саме на 120 днів - а не 60, як про це каже російська сторона.

"Ми бачили заяву генерального секретаря ООН про те, що це є 120 днів. Ми також маємо чітку заяву й позицію турецької сторони про те, що в їхньому розумінні це також 120 днів", - підкреслив Боднар.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін погрожував не продовжувати "зернову угоду".

Проте у Міністерстві закордонних справ відповіли на шантаж Путіна щодо "зернової угоди".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України зерновий коридор Російська Федерація Турция
NEWS
В Україні планують створити реєстр ухилянтів: що це і як працюватиме
В Україні планують створити реєстр ухилянтів: що це і як працюватиме
DAILY
Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою