Туреччина підтримала територіальну цілісність України перед річницею окупації Криму

Окупація Криму

У лютому 2014 року озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків захопили головні адміністративні будівлі Криму, сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об’єкти, а також блокували дії українських військ.

Росія спочатку не визначала свою причетність, хоча згодом російський диктатор Володимир Путін все ж заявив, що це були російські військові.

16 березня у Криму відбувся так званий "референдум" про статус півострова. За два дні, 18 березня, Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії. Саме цей день вважається початком анексії українського півострова.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Ахтем Чийгоз в інтерв'ю РБК-Україна розповів про події 11-річної давнини та чи можна було уникнути окупації.

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