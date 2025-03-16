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Туреччина підтримала територіальну цілісність України перед річницею окупації Криму

Фото: Туреччина підтримала територіальну цілісність України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Туреччина заявила, що підтримує територіальну цілісність України. Анкара зробила заяву перед річницею окупації Криму російськими загарбниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Туреччини.

"У річницю анексії Російською Федерацією одинадцять років тому (16 березня) Автономної Республіки Крим шляхом нелегітимного референдуму ми ще раз наголошуємо, що не визнаємо фактичну ситуацію в Криму, яка є порушенням міжнародного права, і що ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України", - йдеться у повідомленні.

МЗС Туреччини наголошує, що продовжує стежити за подіями у Криму, особливо за ситуацією кримських татар, і залишати їх на порядку денному міжнародної спільноти.

Окупація Криму

У лютому 2014 року озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків захопили головні адміністративні будівлі Криму, сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об’єкти, а також блокували дії українських військ.

Росія спочатку не визначала свою причетність, хоча згодом російський диктатор Володимир Путін все ж заявив, що це були російські військові.

16 березня у Криму відбувся так званий "референдум" про статус півострова. За два дні, 18 березня, Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії. Саме цей день вважається початком анексії українського півострова.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Ахтем Чийгоз в інтерв'ю РБК-Україна розповів про події 11-річної давнини та чи можна було уникнути окупації.

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