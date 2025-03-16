Турция поддержала территориальную целостность Украины перед годовщиной оккупации Крыма

Оккупация Крыма

В феврале 2014 года вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили главные административные здания Крыма, симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск.

Россия сначала не определяла свою причастность, хотя позже российский диктатор Владимир Путин все же заявил, что это были российские военные.

16 марта в Крыму состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова. Через два дня, 18 марта, Путин объявил о "присоединении" Крыма к России. Именно этот день считается началом аннексии украинского полуострова.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Ахтем Чийгоз в интервью РБК-Украина рассказал о событиях 11-летней давности и можно ли было избежать оккупации.

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