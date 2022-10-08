Туреччина передала США пропозицію про переговори Росії та Заходу, - ЗМІ

Туреччина хоче організувати переговори між країнами Заходу та Росією. Анкара вже передала відповідну пропозицію Вашингтону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьку газету Milliyet.
"Туреччина планує посадити за один стіл із Росією чотири основні західні країни - США, Францію, Німеччину та Велику Британію. Цей план ще не був доведений до відома всіх західних столиць, але він був переданий США важливими та приватними каналами", - йдеться у матеріалі видання.
Вашингтон, у свою чергу, нібито позитивно прокоментував такий крок.
"Анкара також поважає волю України і завжди використовувала відкриті канали, щоб пояснити, що війна має повернутися до миру без застосування тактичної ядерної зброї", - зазначається у статті.
Нагадаємо, раніше радник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що російський президент Володимир Путін планує укласти "нову велику угоду" із Заходом. Воно нібито частково стосуватиметься України.
Також Калин вважає, що у майбутньому переговори між Україною та Росією можуть відновитися, незважаючи на те, що Володимир Зеленський затвердив офіційну відмову від переговорів із Володимиром Путіним.
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