Турция передала США предложение о переговорах России и Запада, - СМИ

Турция хочет организовать переговоры между странами Запада и Россией. Анкара уже передала соответствующее предложение Вашингтону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкую газету Milliyet .

"Турция планирует усадить за один стол с Россией четыре основные западные страны - США, Францию, Германию и Великобританию. Этот план еще не был доведен до сведения всех западных столиц, но он был передан США по важным и частным каналам", - говорится в материале издания.

Вашингтон в свою очередь якобы позитивно прокомментировал такой шаг.

"Анкара также уважает волю Украины и всегда использовала открытые каналы, чтобы объяснить, что война должна вернуться к миру без применения тактического ядерного оружия", - отмечается в статье.