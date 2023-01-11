Туреччина передає Україні касетні боєприпаси часів "холодної війни", - Foreign Policy

Йдеться про вдосконалені конвенційні боєприпаси подвійного призначення (dual-purpose improved conventional munitions, DPICM). Вони призначені, зокрема, для ураження бронетехніки, а кожен снаряд розкидає 88 набоїв.

Як стверджує видання з посиланням на неназваних американських та європейських чиновників, передача перших партій снарядів відбулася ще у листопаді 2022 року.

При цьому ані посольство Туреччини у Вашингтоні, ані міністерство оборони України не відповіли на запит Foreign Policy про коментарі.

"Після того, як США відмовили (Україні) у доступі до касетних боєприпасів, Туреччина стала єдиним місцем, де вони могли їх отримати. Це просто показує, що, попри те, що Туреччина в деяких відносинах зближується з Росією, вона стає справді важливим прихильником України у військовому відношенні", - сказало одне поінформоване із цього приводу джерело на умовах анонімності.

Самі США заборонили експорт таких касетних боєприпасів через високий рівень браку - так, приблизно чверть із цих елементів не розривається. При цьому у публікації зазначається, що оскільки раніше було налагоджено з Туреччиною спільне виробництво, арсенал таких боєприпасів має Анкара, передаючи його Збройним силам України. Туреччина, як і Штати, не є членом Конвенції про касетні боєприпаси.