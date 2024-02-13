Туреччина може заблокувати призначення Рютте на посаду генсека НАТО, - Bloomberg

Туреччина хоче отримати певні запевнення від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, перш ніж Анкара схвалить його заявку на посаду наступного глави НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зазначається, що Туреччина прагне забезпечити, щоб Рютте, або будь-який інший кандидат, не мав упередженого ставлення до членів альянсу в Європейському союзі, і, зокрема, щоб він не піддавався тиску з боку Греції та Кіпру. Обидві країни, як і раніше, перебувають у сварці з Анкарою через давні територіальні конфлікти.

Туреччина також хоче, щоб Рютте дозволив Анкарі включитися в партнерські відносини НАТО з ЄС і переконатися, що між союзниками по НАТО не буде обмежень на оборонний експорт.

"Керівництво країни в принципі прихильно ставиться до того, щоб Рютте зайняв місце поточного генерального секретаря Єнса Столтенберга", - пише видання.

Які кроки вже було зроблено

У липні уряд Нідерландів зняв обмеження на продаж зброї Туреччині, більш ніж через три роки після того, як він призупинив їх після військового вторгнення Анкари в північну Сирію.

Це рішення послідувало за згодою Туреччини підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО після кількох місяців переговорів.

За словами джерел, Туреччина ще не передала Рютте свого списку запитів. Прем'єр Нідерландів і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пом'якшили свої стосунки і відновили зв'язки після загострення напруженості між двома країнами ще в 2017 році.

Що передувало

Раніше Bloomberg уже писало, що прихильники поточного прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наполягають на тому, щоб він став наступним генсеком НАТО.

Рютте користується підтримкою багатьох членів НАТО, щоб очолити альянс, почасти тому, що його вважають кандидатом, який зможе керувати Трампом.

Однак деякі країни східного флангу альянсу зволікають, прагнучи ширшого представництва регіону на керівних посадах в організації.