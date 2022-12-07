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Туреччина може постачати електрику Україні за допомогою плавучих станцій у Румунії

Фото: Туреччина може постачати електроенергію Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Туреччина може постачати Україні електрику за допомогою плавучих станцій у Румунії та Молдові. Мова йде про постачання 300-400 МВт електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора турецької компанії Karpowership Зейнеп Харезі в інтерв'ю Anadolu.

За її словами, компанія може постачати об'єм електроенергії, якої вистачить для забезпечення близько мільйона домогосподарств. Переговори з цього питання вже розпочалися.

"Зараз ми ведемо переговори з Україною, включаючи Організацію Об’єднаних Націй (ООН) та деякі інші організації з надання допомоги, щодо забезпечення близько 300 або 400 мегаватів електроенергії силовими кораблями, намагаючись знайти найкраще рішення щодо того, як і де розгорнути станції", - сказала Харезі.

Вона пояснила, що з урахуванням безпеки плавучі станції краще розмістити в портах Молдови та Румунії, з яких потім електроенергія буде передаватись лініями електропередачі в Україну. Гендиректор компанії наголосила, що мова йде про 3-4 станції.

Нагадаємо, у кінці листопада Україна протестувала імпорт електроенергії з Румунії.

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ЕлектроенергіяТурцияМолдоваРумунія