Турция может предоставить Украине плавучие ТЭС. Переговоры продолжаются

По сообщению компании Karpowership, владеющей крупнейшим в мире флотом плавучих ТЭС, эти энергетические баржи можно использовать при соблюдении условий безопасности. В настоящее время компания ведет переговоры с представителями крупнейшего украинского порта вблизи Одессы об отправке в Украину трех таких судов.

"Мы ведем переговоры с одесскими властями и украинской энергетической компанией "Укрэнерго" о размещении возле Одессы трех энергетических установок общей мощностью 300 МВт", - сообщила топ-менеджер компании Karpowership Зейнеп Харезы.

Она также отметила в интервью Nikkei.Asia, что на очереди решение чисто коммерческих и технических параметров соглашения, а также сторонам нужно уладить вопросы безопасности судов. Харези считает, что для этого следует обратиться за посредничеством в ООН, как и в случае с зерновым соглашением.

"В зависимости от потребностей и согласований, мы могли бы сделать это до конца года. Суда готовы, и мы можем развернуть их через три недели", - подчеркнула она.

Теперь известно, что турецкая компания Karadeniz Holding, работающая под брендом Karpowership, с 2010 года имеет 25 зафрахтованных по всему миру барж Powerships, работающих, в частности, в Гамбии, Гане, Гвинее-Бисау, Ливане, Сьерра-Леоне, Судане, Замбии, на Кубе. Такие плавучие ТЭС могут работать на дизеле, мазуте или биотопливе. И хотя выбросы углекислого газа от таких электростанций намного выше, чем у газовых ТЭС или АЭС, на сегодняшний день эта технология признана международным сообществом. Об этом свидетельствует мировой рынок аренды таких энергетических барж, объем которого составляет около 10 ГВт.