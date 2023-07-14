UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Туреччина може допомогти Україні з повним розблокуванням портів, - експерт

Фото: Туреччина може допомогти Україні з повним розблокуванням портів (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Турецький флот міг би розблокувати наші порти і забезпечити вільне судноплавство, яке працюватиме на економіку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військового експерта Романа Світана.

"Турецькі крейсери і підводні човни в Чорному морі можуть прикривати Одесу, Ольвію і порти Миколаєва, і це все буде в рамках морського права. Якщо треба, то це можна протягнути через ООН. Турецький флот міг би розблокувати наші порти, які повинні працювати на економіку України", - пояснив він.

На думку експерта, Ердоган насамперед дотримується своїх інтересів і інтересів Туреччини, але йому зараз вигідно працювати все-таки з Європою, тому що у турецької економіки зараз великі проблеми, особливо після потужного землетрусу.

"Ердоган може виступити у вигляді свого флоту для відновлення справедливості з морського права, і прикривати не тільки каравани, але і наші порти", - зазначив експерт.

Він наголосив, що Україні необхідно відновлювати економіку і створювати робочі місця, а для цього вкрай необхідно забезпечити вільне судноплавство та розблокування портів для всіх видів продукції.

"Метал, масло - ми багато всього можемо везти морем. Прикривати це можна міжнародним правом, і не домовлятися з терористом про щось, а конкретно прикриватися, і далі, через ігнорування морського права, зупиняти рух по світу всіх російських вантажів. Аж до того, що можна заарештовувати під репарації і контрибуції", - резюмував він.

Раніше народний депутат, перший заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури ВР Юлія Клименко заявила, що Україна ще півтора роки тому мала почати докладати зусилля, щоб зупинити російське піратство на Чорному морі, і домогтися відкриття портів та блокування будь-яких дій РФ у цьому регіоні.

Раніше американський дипломат Курт Волкер закликав країни НАТО давати військову відповідь у разі, якщо РФ атакуватиме комерційні судна у міжнародних водах Чорного моря - адже це є актом піратства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
портТурция