Туреччина може допомогти Україні з повним розблокуванням портів, - експерт

"Турецькі крейсери і підводні човни в Чорному морі можуть прикривати Одесу, Ольвію і порти Миколаєва, і це все буде в рамках морського права. Якщо треба, то це можна протягнути через ООН. Турецький флот міг би розблокувати наші порти, які повинні працювати на економіку України", - пояснив він.

На думку експерта, Ердоган насамперед дотримується своїх інтересів і інтересів Туреччини, але йому зараз вигідно працювати все-таки з Європою, тому що у турецької економіки зараз великі проблеми, особливо після потужного землетрусу.

"Ердоган може виступити у вигляді свого флоту для відновлення справедливості з морського права, і прикривати не тільки каравани, але і наші порти", - зазначив експерт.

Він наголосив, що Україні необхідно відновлювати економіку і створювати робочі місця, а для цього вкрай необхідно забезпечити вільне судноплавство та розблокування портів для всіх видів продукції.

"Метал, масло - ми багато всього можемо везти морем. Прикривати це можна міжнародним правом, і не домовлятися з терористом про щось, а конкретно прикриватися, і далі, через ігнорування морського права, зупиняти рух по світу всіх російських вантажів. Аж до того, що можна заарештовувати під репарації і контрибуції", - резюмував він.

Раніше народний депутат, перший заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури ВР Юлія Клименко заявила, що Україна ще півтора роки тому мала почати докладати зусилля, щоб зупинити російське піратство на Чорному морі, і домогтися відкриття портів та блокування будь-яких дій РФ у цьому регіоні.

Раніше американський дипломат Курт Волкер закликав країни НАТО давати військову відповідь у разі, якщо РФ атакуватиме комерційні судна у міжнародних водах Чорного моря - адже це є актом піратства.