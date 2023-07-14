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Туреччина може допомогти Україні з повним розблокуванням портів, - експерт

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П'ятниця 14 липня 2023 13:30
Туреччина може допомогти Україні з повним розблокуванням портів, - експерт Фото: Туреччина може допомогти Україні з повним розблокуванням портів (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Турецький флот міг би розблокувати наші порти і забезпечити вільне судноплавство, яке працюватиме на економіку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військового експерта Романа Світана.

"Турецькі крейсери і підводні човни в Чорному морі можуть прикривати Одесу, Ольвію і порти Миколаєва, і це все буде в рамках морського права. Якщо треба, то це можна протягнути через ООН. Турецький флот міг би розблокувати наші порти, які повинні працювати на економіку України", - пояснив він.

На думку експерта, Ердоган насамперед дотримується своїх інтересів і інтересів Туреччини, але йому зараз вигідно працювати все-таки з Європою, тому що у турецької економіки зараз великі проблеми, особливо після потужного землетрусу.

"Ердоган може виступити у вигляді свого флоту для відновлення справедливості з морського права, і прикривати не тільки каравани, але і наші порти", - зазначив експерт.

Він наголосив, що Україні необхідно відновлювати економіку і створювати робочі місця, а для цього вкрай необхідно забезпечити вільне судноплавство та розблокування портів для всіх видів продукції.

"Метал, масло - ми багато всього можемо везти морем. Прикривати це можна міжнародним правом, і не домовлятися з терористом про щось, а конкретно прикриватися, і далі, через ігнорування морського права, зупиняти рух по світу всіх російських вантажів. Аж до того, що можна заарештовувати під репарації і контрибуції", - резюмував він.

Раніше народний депутат, перший заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури ВР Юлія Клименко заявила, що Україна ще півтора роки тому мала почати докладати зусилля, щоб зупинити російське піратство на Чорному морі, і домогтися відкриття портів та блокування будь-яких дій РФ у цьому регіоні.

Раніше американський дипломат Курт Волкер закликав країни НАТО давати військову відповідь у разі, якщо РФ атакуватиме комерційні судна у міжнародних водах Чорного моря - адже це є актом піратства.

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