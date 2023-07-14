Турция может помочь Украине с полной разблокировкой портов, - эксперт

Турецкий флот мог разблокировать наши порты и обеспечить свободное судоходство, которое будет работать на экономику Украины.

"Турецкие крейсеры и подлодки в Черном море могут прикрывать Одессу, Ольвию и порты Николаева, и это все будет в рамках морского права. Если нужно, то это можно протащить через ООН. Турецкий флот мог бы разблокировать наши порты, которые должны работать на экономику Украины", - объяснил он.

По мнению эксперта, Эрдоган, прежде всего, придерживается своих интересов и интересов Турции, но ему сейчас выгодно работать все-таки с Европой, потому что у турецкой экономики сейчас большие проблемы, особенно после мощного землетрясения.

"Эрдоган может выступить в виде своего флота для восстановления справедливости по морскому праву, и прикрывать не только караваны, но и наши порты", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Украине необходимо восстанавливать экономику и создавать рабочие места, а для этого необходимо обеспечить свободное судоходство и разблокирование портов для всех видов продукции.

"Металл, масло - мы много всего можем везти по морю. Прикрывать это можно международным правом, и не договариваться с террористом о чем-то, а конкретно прикрываться, и дальше, из-за игнорирования морского права, останавливать движение по миру всех российских грузов. Вплоть до того, что можно арестовывать под репарации и контрибуции", – резюмировал он.

Ранее народный депутат, первый заместитель председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры ВР Юлия Клименко заявила, что Украина еще полтора года назад должна была начать прилагать усилия, чтобы остановить российское пиратство на Черном море и добиться открытия портов и блокирования любых действий РФ в этом регионе.

Ранее американский дипломат Курт Волкер призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если РФ будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря - ведь это акт пиратства.