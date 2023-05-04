Туреччина хоче стати посередником у платежах за експорт російського зерна

Турецький державний Ziraat Bank може виступати посередником для обробки платежів за експорт зерна з Росії. Проте США та ООН мають схвалювати кожну транзакцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як заявив високопоставлений турецький чиновник, Ziraat не братиме участі, якщо всі сторони не підпишуть угоди. При цьому він додав, що переговори щодо експорту російського зерна продовжуються.
"Ziraat Bank буде посередником в угоді з письмового схвалення та доручення США та ООН, як у прикладі з JP Morgan. Це не буде реалізовано, якщо не буде письмового дозволу", - сказало анонімне джерело, відмовившись коментувати, чи може Ziraat проводити платежі за російську експорт добрив.
Угода, укладена за посередництва ООН та Туреччини у липні минулого року після вторгнення Росії в Україну, дозволяє безпечно експортувати українське зерно з чорноморських портів країни.
Росія має список вимог, які вона хоче виконати для продовження дії пакту, включаючи ослаблення платіжних санкцій щодо експорту зерна та добрив.
Заступники міністрів оборони Росії, України та Туреччини мають зустрітися у Стамбулі у п'ятницю, щоб обговорити угоду щодо Чорного моря .
Минулого тижня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Ziraat Bank може бути посередником у платежах.
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