Туреччина хоче повернути Росії системи ППО С-400 та отримати назад гроші, - Bloomberg

Туреччина планує повернути Росії системи протиповітряної оборони С-400, придбані близько 10 років тому. Також Анкара хоче отримати назад гроші, які уплатила росіянам за системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Bloomberg.
Туреччина хоче повернути С-400 Росії, щоб покласти край угоді, яка не дає країні придбати американські винищувачі F-35. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Туркменістані порушив це питання.
Джерела видання підтвердили розмову між Ердоганом та Путіним. При цьому офіційні особи відмовилися від коментарів, а Кремль активно заперечує, що таке прохання взагалі було.
Вашингтон останнім часом посилив тиск на Туреччину, оскільки вона хоче отримати американське озброєння та знову приєднатися до програми F-35. Ердоган обговорював це питання з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.
"Близький союзник президента США Том Баррак , який є послом у Туреччині, заявив на початку цього місяця, що Анкара близька до відмови від С-400, прогнозуючи, що це питання може бути вирішене протягом наступних чотирьох-шести місяців", - пише видання.
Відмова від С-400, якої давно вимагають США, може значно покращити відносини з Вашингтоном. Туреччина може позбавитися санкцій проти оборонпрому та отримати доступ до сучасних американських винищувачів. Один зі співрозмовників видання в Анкарі сказав, що очікує скасування санкцій США наступного року.
При цьому Анкара не просто хоче повернути системи. Вона вимагає від Росії відшкодувати мільярди доларів, які були витрачені на придбання С-400. Одним з варіантів може стати вагома знижка на імпорт нафти та природного газу з Росії.
НАТО вважає, що Росія могла б отримати важливі розвідувальні дані, якби Туреччина почала використовувати С-400 разом з F-35. Відмова від російських систем дасть Анкарі величезний "капітал довіри" у союзників по Альянсу, оскільки її часто звинувачують у надмірному зближенні з РФ.
"США виключили Анкару з програми F-35 у 2019 році у відповідь на придбання С-400. Потім у 2020 році Вашингтон застосував Закон про протидію супротивникам Америки шляхом санкцій, відомий як CAATSA, щоб перешкодити оборонній промисловості Туреччини отримати доступ до конфіденційних технологій", - нагадало видання.
Нагадаємо, 10 грудня стало відомо, що США вимагають від Туреччини відмовитися від російських систем ППО С-400, якщо Анкара хоче повернутися до програми виробництва та закупівлі винищувачів F-35.
Вашингтон наполягав, що С-400 становлять загрозу для F-35, тоді як Туреччина стверджувала, що здатна мінімізувати ризики й не інтегруватиме російські системи в оборонну інфраструктуру НАТО.
У вересні Трамп заявив, що може розглянути можливість дозволити Анкарі придбати F-35, зазначивши, що Ердоган "зробить щось для нас", хоча подробиць він не навів.