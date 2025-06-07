У Туреччині зробили заяву про Трампа і припинення війни в Україні

Туреччина продовжує і готова працювати над досягненням припинення вогню і миру в Україні за участю президента США Дональда Трампа.
Про це заявив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.
"Наш президент (Реджеп Таїп Ердоган - ред.) та президент США Трамп продемонстрували тверду волю до встановлення постійного припинення вогню в Україні, інтенсивні контакти у цьому напрямку тривають, ми готові працювати над досягненням припинення вогню та миру за участю пана Трампа", - сказав очільник турецького Міноборони.
Також він зазначив, що на зустрічі міністрів оборони НАТО 4-5 червня в Брюсселі було наголошено, що мир можна зберегти тільки шляхом розвитку потенціалу стримування.
"Для досягнення цих цільових показників потенціалу (стримування - ред.) життєво важливо усунути останні експортні обмеження серед союзників та інші перешкоди в оборонній співпраці та інвестиційній сфері", - заявив Гюлер.
Крім того, він закликав до стратегічного підходу щодо питання зміцнення європейської безпеки. Міністр підкреслив, що потрібен далекоглядний підхід.
Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися перші прямі переговори між Україною та РФ за три роки повномасштабної війни. Це сталося незабаром після того, як Трамп залучив до мирного врегулювання президента Туреччини Ердогана.
На першій зустрічі сторони домовилися обмінятися полоненими у форматі "1000 на 1000", що і було зроблено, а також представити до наступних переговорів своє бачення завершення війни.
Так, 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів, але умови кожної зі сторін були дуже далекі від єдиної позиції. Росія знову виставила свої максималістські та нездійсненні вимоги. Водночас сторони домовилися вивчити пропозиції кожної зі сторін, а також провести новий обмін полоненими і загиблими під час цієї війни.
Також ми писали, що за кілька днів до другого раунду, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що після цієї зустрічі країна пропонує провести зустріч між лідерами США, Росії та України за участю Ердогана.
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