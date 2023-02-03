Туреччина експортувала електроніку та запасні деталі, які необхідні РФ для її армії, - WSJ

WSJ зазначає, що це демонструє можливості РФ підживлювати свої воєнні дії, попри міжнародні санкції. Дані показують, що щонайменше 13 турецьких фірм експортували товарів на загальну суму не менше 18,5 млн доларів, включаючи вироби з пластику, гуми та транспортні засоби, щонайменше 10 російським компаніям, які знаходяться під санкціями США.

За даними, проаналізованими The Wall Street Journal, турецькі компанії відправили щонайменше три партії товарів американського виробництва. Турецькі фірми також відправили до Росії ще 15 мільйонів доларів у вигляді ліфтів, електрогенераторів, друкованих плат та інших товарів американського виробництва, порушуючи експортний контроль США, який покликаний позбавити Росію життєво важливого військового обладнання.

Зараз, майже через рік після вторгнення, США чинять тиск на треті країни, такі як Туреччина, щоб вони співпрацювали з ключовими аспектами санкцій. Високопосадовці міністерства фінансів США цього тижня відвідали Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати та Оман, щоб ліквідувати російські мережі військових закупівель у регіоні. Офіційні особи Туреччини заявляють, що країна застосовує лише санкції, запроваджені Радою Безпеки ООН, а не санкції, запроваджені такими країнами, як США. Міністерство закордонних справ Туреччини також заявляє, що не виправдовує спроб ухилитися від санкцій щодо Росії.

Серед російських компаній, що потрапили під санкції, отримали товари з Туреччини, були дочірня компанія російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння", що виробляє системи озброєння для ВМФ Росії, і "Промтехнологія", що потрапила під санкції за виробництво гвинтівок для російських Збройних сил.

На додаток до спроб позбавити Росію зброї офіційні особи США також намагаються перекрити російські джерела до основних товарів, що використовуються для військової техніки. Каучук, наприклад, використовується при виготовленні пластин, що захищають російські бойові танки Т-80. Санкції США та експортний контроль також націлені на пластмаси, які потрібні Росії для виробництва танків, кораблів, шоломів та бронежилетів. Дані показують, що Росія придбала у Туреччини також кермові колеса для вантажівок та американські фільтри для двигунів. Росія імпортувала конвеєри та елеватори американського виробництва майже на 8 мільйонів доларів, порушуючи експортний контроль США.