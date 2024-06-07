Туреччина допоможе Україні з реабілітацією військових

Зазначається, що домовленостей було досягнуто на зустрічі заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової із надзвичайним і повноважним послом Туреччини в Україні Мустафою Левентом Більгеном.

"Ми дуже вдячні за допомогу, яку Україні надає Турецька Республіка. Тепер її перелік поповнився співпрацею у секторі реабілітації. Нещодавно розпочато пілотний проект з реабілітації військовослужбовців", - сказала вона.

За словами Калмикової, метою цього проекту є створення ефективного реабілітаційного простору за участі цивільних та військових закладів охорони здоров’я, соціальних служб та органів місцевого самоврядування. У Міноборони нагадали, що пілотний проєкт включає в себе, зокрема, створення центрів досконалості - закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації.