Турция поможет Украине с реабилитацией военных

Отмечается, что договоренности были достигнуты на встрече заместителя министра обороны Украины Натальи Калмыковой с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Украине Мустафой Левентом Бильгеном.

"Мы очень благодарны за помощь, которую Украине оказывает Турецкая Республика. Теперь ее перечень пополнился сотрудничеством в секторе реабилитации. Недавно начат пилотный проект по реабилитации военнослужащих", - сказала она.

По словам Калмыковой, целью этого проекта является создание эффективного реабилитационного пространства с участием гражданских и военных учреждений здравоохранения, социальных служб и органов местного самоуправления. В Минобороны напомнили, что пилотный проект включает в себя, в частности, создание центров совершенства - заведений, которые примут на себя лидерство в сфере реабилитации.