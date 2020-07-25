Турчинов заявил, что приоритет Порошенко - сопротивление российской агрессии

Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)

Он также отмечает, что штаб "Европейской солидарности", который он возглавил, в первую очередь нарабатывает антикризисные решения

Приоритетом Петра Порошенко и его политической силы является организация отпора Путину и агрессии России, а не противостояние с властью.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил руководитель штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов.

"Порошенко много чего переосмыслил в своей жизни, я в этом убежден и могу это подтвердить, общаясь с ним. Для него приоритет - не противостояние с Зеленским, а организация сопротивления Путину и российской агрессии. Он готов к объединительному процессу, потому что борьба за свободу объединяет, заставляет слышать и понимать товарищей по борьбе", - сказал Турчинов.

Турчинов считает, что в стране сейчас отсутствуют стратегии экономической и оборонной стратегии, а на ответственные должности ставятся люди, которые не имеют ни знаний, ни опыта, ни понимания поставленных перед ними задач.

"Отсутствие стратегии, отсутствие логики принятия решений, отсутствие профессионализма прикрывают мэмом про "новые лица". Казалось бы, китайская культурная революция наглядно доказала абсурдность и опасность такой технологии, но люди, которые не желают думать, упорно двигаются к собственной трагедии", - считает он.,

Пророссийская пятая колонна: по его мнению начинает определять внутреннюю и внешнюю политику страны, а в Украину вернулись информационные темники, заказные дела и неправосудные решения.

"Я очень не хотел возвращаться к активной политике, но страна последовательно скатывается к катастрофе, и этому нужно противостоять", - говорит Турчинов.

Он также отмечает, что штаб "Европейской солидарности", который он возглавил, в первую очередь нарабатывает антикризисные решения.

"Это больше антикризисный штаб, однако и выборы также в его поле зрения. Так, желательно, чтобы перезагрузка власти произошло быстро и безболезненным путем честных прозрачных выборов. Запас прочности нашей страны не такой большой для того, чтобы она могла раз в 5-6 лет проходить через революции и катаклизмы. Сегодня актуальным является проведение не только местных, но и досрочных парламентских выборов. Такое решение может стать выходом из кризисного тупика для этой власти", - резюмирует он.

Напомним, в Украине изменилось избирательное законодательство: продуктовые наборы от кандидатов запретили, а суммы залогов на местных выборах существенно снизили.

Отметим, что в Министерстве здравоохранения рассказали о рисках проведения местных выборов из-за коронавируса.

Как ранее писало РБК-Украина, Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.