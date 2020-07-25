Турчинов заявив, що пріоритет Порошенка - опір російській агресії

Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

Він також зазначає, що штаб "Європейської солідарності", який він очолив, у першу чергу напрацьовує антикризові рішення

Пріоритетом Петра Порошенка та його політичної сили є організація відсічі Путіну та агресії Росії, а не протистояння з владою.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ заявив керівник штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов.

"Порошенко багато чого переосмислив у своєму житті, я у цьому переконаний і можу це підтвердити, спілкуючись із ним. Для нього пріоритет - не протистояння із Зеленським, а організація опору Путіну і російській агресії. Він готовий до об'єднавчого процесу, тому що боротьба за свободу об'єднує, змушує чути й розуміти товаришів по боротьбі", - сказав Турчинов.

Турчинов вважає, що в країні відсутні заразстратегії економічної та оборонної стратегії, на відповідальні посади ставляться люди, які не мають ні знань, ні досвіду, ні розуміння поставлених перед ними завдань.

"Відсутність стратегії, відсутність логіки ухвалення рішень, відсутність професіоналізму прикривають розпіареним мемом "нові обличчя". Здавалося б, китайська культурна революція наочно довела абсурдність і небезпеку такої технології, але люди, які не бажають думати, вперто рухаються до власної трагедії", - вважає він.

Проросійська п'ята колона, на його думку, починає визначати внутрішню і зовнішню політику країни, а в Україну повернулися інформаційні темники, замовні справи та неправосудні рішеннян.

"Я дуже не хотів повертатися до активної політики, але країна послідовно скочується до катастрофи, і цьому потрібно протистояти", - говорить Турчинов.

Він також зазначає, що штаб "Європейської солідарності", який він очолив, у першу чергу напрацьовує антикризові рішення.

"Це більше антикризовий штаб, проте й вибори також у його полі зору. Так, бажано, щоб перезавантаження влади відбулося швидко і безболісним шляхом чесних прозорих виборів. Запас міцності нашої країни не такий великий для того, щоб вона могла раз на 5-6 років проходити через революції і катаклізми. Сьогодні актуальним є проведення не лише місцевих, а й дострокових парламентських виборів. Таке рішення може стати виходом із кризового глухого кута для цієї влади", - резюмує він.

Нагадаємо, в Україні змінилося виборче законодавство: продуктові набори від кандидатів заборонили, а суми застав на місцевих виборах істотно знизили.

Зазначимо, у Міністерстві охорони здоров'я розповіли про ризики проведення місцевих виборів через коронавірус.

Як раніше писало РБК-Україна, Верховна рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.