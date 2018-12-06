Турчинов: українська армія здатна дати відсіч будь-якій провокації агресора

Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

Турчинов привітав військових та ветеранів з Днем Збройних сил України

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов заявив, що українська армія здатна дати відсіч будь-якій провокації Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політика.

"Українці пишаються своїми лицарями-захисниками, які стали на заваді планам Кремля зруйнувати нашу країну. Завдяки кожному з вас українська армія відродилася з попелу, і нині здатна дати відсіч будь-якій провокації агресора, посівши гідне місце серед найпотужніших армій світу", - заявив Турчинов з нагоди святкування Дня Збройних сил України.

За його словами, бойовий досвід української армії вивчають провідні країни на всіх континентах. Також він додав, що реформування та розвиток Збройних сил є державним пріоритетом.

Турчинов заявив, що "держава і надалі буде піклуватися про реалізацію соціальних гарантій військовослужбовців, насамперед підвищення їх грошового забезпечення, що необхідно для збереження професійного ядра ЗСУ".

Нагадаємо, раніше Турчинов заявив, що Україна готова до оборони Чорноморського і Азовського узбережжя.