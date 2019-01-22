Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)

Минюст зарегистрировал общественный союз "Всеукраинский Собор", координатором которого стал Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов стал координатором объединения протестантов "Всеукраинский Собор". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Турчинова.

Как отмечается, сегодня, 22 января, Министерство юстиции Украины зарегистрировало общественный союз "Всеукраинский Собор", инициаторами создания которого стали религиозные организации, известные религиозные и общественные деятели.

"Это хорошее символическое начало деятельности нашего “Собора”, целью которого является также объединение. Объединение религиозных, общественных организаций и всех неравнодушных граждан вокруг идеи христианского развития Украины”, - заявил Турчинов, который стал координатором "Собора".

Сообщается, что объединение будет заниматься распространением христианских ценностей через культурные, образовательные, волонтерские и молодежные проекты, популяризацией здорового образа жизни, противодействием негативным социальным явлениям.

В состав духовного совета “Собора” вошли председатель совета евангельских протестантских церквей Украины, старший епископ Украинской церкви христиан веры евангельской Михаил Паночко, председатель Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк, старший епископ Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины Василий Райчинец, председатель Духовного управления евангельских христиан Украинской христианской церкви "Новое Поколение" Андрей Тищенко, епископ Собора независимых евангельских церквей Украины Анатолий Калюжный.

Как писало РБК-Украина, Турчинов занимается объединением протестантских церквей и из этого может вырасти какая-то христианско-демократическая партия, но не на данном этапе.

"Наше движение контактирует с различными конгрессменами, сенаторами, европейскими политиками. Эти процессы идут, просто они непубличные и мы не стремимся к публичности", - рассказал РБК-Украина один из соратников Турчинова.