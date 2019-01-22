Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

Мін'юст зареєстрував громадську спілку "Всеукраїнський Собор", координатором якої став Турчинов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов став координатором об'єднання протестантів "Всеукраїнський Собор". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Турчинова.

Як зазначається, сьогодні, 22 січня, Міністерство юстиції України зареєструвало громадську спілку "Всеукраїнський Собор", ініціаторами створення якої стали релігійні організації, відомі релігійні та громадські діячі.

"Це гарний символічний початок діяльності нашого “Собору”, ціллю якого є також об’єднання. Об’єднання релігійних, громадських організацій та всіх небайдужих громадян навколо ідеї християнського розвитку України”, - заявив Турчинов, який став координатором "Собору".

Повідомляється, що об'єднання займатиметься поширенням християнських цінностей через культурні, освітні, волонтерські та молодіжні проекти, популяризацією здорового способу життя, протидією негативним соціальним явищам тощо.

До складу духовної ради “Собору” увійшли головуючий у Раді євангельських протестантських церков України, старший єпископ Української церкви християн віри євангельської Михайло Паночко, голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Антонюк, старший єпископ Союзу вільних церков християн євангельської віри України Василь Райчинець, голова Духовного управління євангельських християн Української християнської церкви "Нове Покоління" Андрій Тищенко, єпископ Собору незалежних євангельських церков України Анатолій Калюжний.

Як писало РБК-Україна, Турчинов займається об'єднанням протестантських церков і з цього може вирости якась християнсько-демократична партія, але не на даному етапі.

"Наш рух контактує з різними конгресменами, сенаторами, європейськими політиками. Ці процеси йдуть, просто вони непублічні і ми не прагнемо до публічності", - розповідав РБК-Україна один із соратників Турчинова.