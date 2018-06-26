Турчинов: система территориальной обороны обеспечит полумиллионный резерв для ВСУ

По мнению Турчинова, систем территориальной обороны "превратит каждый город в крепость"
Развитие системы территориальной обороны обеспечит полумиллионный резерв для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.
"Развитие системы территориальной обороны должно обеспечить в условиях особого периода преобразование каждого района, каждого города в неприступную крепость", - заявил Турчинов.
Он также отметил, что развитие системы территориальной обороны позволит подготовить дополнительный резерв для ВСУ, Национальной гвардии и пограничных войск.
"В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора", - подчеркнул Турчинов.
Напомним, ранее Турчинов заявил, что принятие закона о нацбезопасности является важным шагом, который приблизит Украину к НАТО.