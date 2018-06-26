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Турчинов: система территориальной обороны обеспечит полумиллионный резерв для ВСУ

НовостиПолитика    26.06.2018 - 13:06
Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)
Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)

По мнению Турчинова, систем территориальной обороны "превратит каждый город в крепость"

Развитие системы территориальной обороны обеспечит полумиллионный резерв для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

"Развитие системы территориальной обороны должно обеспечить в условиях особого периода преобразование каждого района, каждого города в неприступную крепость", - заявил Турчинов.

Он также отметил, что развитие системы территориальной обороны позволит подготовить дополнительный резерв для ВСУ, Национальной гвардии и пограничных войск.

"В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора", - подчеркнул Турчинов.

Напомним, ранее Турчинов заявил, что принятие закона о нацбезопасности является важным шагом, который приблизит Украину к НАТО.  

 

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Теги публикации: Вооруженные силы Украины, армия, Александр Турчинов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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