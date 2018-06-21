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Турчинов считает принятие закона о нацбезопасности важным шагом, приближающим Украину к НАТО

НовостиПолитика    21.06.2018 - 15:48
Фото: Александр Турчинов (rnbo.gov.ua)
Фото: Александр Турчинов (rnbo.gov.ua)

Указанный законопроект задает основные параметры перехода всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает принятие закона о нацбезопасности важным шагом, который приближает Украину к НАТО, сообщает пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, данный законопроект задает основные параметры перехода всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО.

"Закон определяет натовские и европейские параметры для национального сектора безопасности и обороны. Он определяет структуру, функции, систему управления, систему стратегического планирования, а также многоуровневую систему гражданского контроля", - заявил он, отметив важность принятия этого закона накануне Брюссельского саммита НАТО, к участию в котором приглашена украинская делегация во главе с президентом Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины сегодня, 21 июня 2018 года, одобрила во втором чтении законопроект №8068 "О национальной безопасности".

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, СНБО, Александр Турчинов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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