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Турчинов: система територіальної оборони забезпечить півмільйонний резерв для ЗСУ

НовиниПолітика    26.06.2018 - 13:06
Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)
Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

На думку Турчинова, систем територіальної оборони "перетворить кожен місто фортеця"

Розвиток системи територіальної оборони забезпечить півмільйонний резерв для Збройних сил України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає прес-служба РНБО.

"Розвиток системи територіальної оборони має забезпечити в умовах особливого періоду перетворення кожного району, кожного міста в неприступну фортецю", - заявив Турчинов.

Він також зазначив, що розвиток системи територіальної оборони дозволить підготувати додатковий резерв для ЗСУ, Національної гвардії та прикордонних військ.

"У результаті ми повинні отримати додаткову потужну півмільйонну армію, здатну надійно захистити Україну від будь-якого агресора", - підкреслив Турчинов.

Нагадаємо, раніше Турчинов заявив, що ухвалення закону про нацбезпеку є важливим кроком, який наблизить Україну до НАТО. 

 

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Теги публікації: Збройні сили України, армия, Олександр Турчинов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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