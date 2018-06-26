Турчинов: система територіальної оборони забезпечить півмільйонний резерв для ЗСУ

На думку Турчинова, систем територіальної оборони "перетворить кожен місто фортеця"
Розвиток системи територіальної оборони забезпечить півмільйонний резерв для Збройних сил України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає прес-служба РНБО.
"Розвиток системи територіальної оборони має забезпечити в умовах особливого періоду перетворення кожного району, кожного міста в неприступну фортецю", - заявив Турчинов.
Він також зазначив, що розвиток системи територіальної оборони дозволить підготувати додатковий резерв для ЗСУ, Національної гвардії та прикордонних військ.
"У результаті ми повинні отримати додаткову потужну півмільйонну армію, здатну надійно захистити Україну від будь-якого агресора", - підкреслив Турчинов.
Нагадаємо, раніше Турчинов заявив, що ухвалення закону про нацбезпеку є важливим кроком, який наблизить Україну до НАТО.