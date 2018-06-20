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Интервью

Турчинов рассказал о работе СБУ на Донбассе

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 16:00
Фото: Александр Турчинов (turchynov.com)
Фото: Александр Турчинов (turchynov.com)

Турчинов заявил, что СБУ играет в объединенных силах "важную, но не главную роль"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов рассказал о работе Службы безопасности Украины (СБУ) на Донбассе после перехода с антитеррористической операции на формат операции об'единенных сил. Об этом Турчинов сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

Так, по словам Турчинова, что СБУ играет в объединенных силах "важную, но не главную роль".

"Безусловно, Служба безопасности играет в Объединенных силах важную, но не главную роль. СБУ занимается своей профессиональной деятельностью на подконтрольной Украине части Донбасса, в первую очередь, это борьба со шпионажем, диверсиями, террором. Для зоны проведения ООС это достаточно актуальная проблематика", - заявил он.

Напомним, 16 марта текущего года президент Украины Петр Порошенко объявил о юридическом завершении антитеррористической операции, которой руководила СБУ.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Донбасс, Александр Турчинов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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