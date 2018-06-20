Турчинов розповів про роботу СБУ на Донбасі

Турчинов заявив, що СБУ відіграє в об'єднаних силах "важливу, але не головну роль"

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов розповів про роботу Служби безпеки України (СБУ) на Донбасі після переходу з антитерористичної операції на формат операції об'единенных сил. Про це Турчинов повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Так, за словами Турчинова, що СБУ відіграє в об'єднаних силах "важливу, але не головну роль".

"Безумовно, Служба безпеки грає в Об'єднаних силах важливу, але не головну роль. СБУ займається своєю професійною діяльністю на підконтрольній Україні частині Донбасу, в першу чергу, це боротьба зі шпигунством, диверсіями, терором. Для зони проведення ООС це досить актуальна проблематика", - заявив він.

Нагадаємо, 16 березня поточного року президент України Петро Порошенко оголосив про юридичне завершення антитерористичної операції, якою керувала СБУ.