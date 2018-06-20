Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Турчинов розповів про роботу СБУ на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 16:00
Фото: Олександр Турчинов (turchynov.com)
Фото: Олександр Турчинов (turchynov.com)

Турчинов заявив, що СБУ відіграє в об'єднаних силах "важливу, але не головну роль"

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов розповів про роботу Служби безпеки України (СБУ) на Донбасі після переходу з антитерористичної операції на формат операції об'единенных сил. Про це Турчинов повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Так, за словами Турчинова, що СБУ відіграє в об'єднаних силах "важливу, але не головну роль".

"Безумовно, Служба безпеки грає в Об'єднаних силах важливу, але не головну роль. СБУ займається своєю професійною діяльністю на підконтрольній Україні частині Донбасу, в першу чергу, це боротьба зі шпигунством, диверсіями, терором. Для зони проведення ООС це досить актуальна проблематика", - заявив він.

Нагадаємо, 16 березня поточного року президент України Петро Порошенко оголосив про юридичне завершення антитерористичної операції, якою керувала СБУ.

Турчинов: необхідно ухвалити закон про нацбезпеку цього тижня Клімкін заявив, що позиція РФ була спрямована на легітимізацію своєї окупації
Теги публікації: Служба безпеки України, Донбас, Олександр Турчинов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся