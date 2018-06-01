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Луценко не хотел бы возглавлять Генпрокуратуру после президентских выборов

НовостиПолитика    01.06.2018 - 21:38
Фото: Юрий Луценко (gp.gov.ua)
Фото: Юрий Луценко (gp.gov.ua)

Также он не намерен идти в премьеры или баллотироваться на пост президента

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не хотел бы возглавлять ведомство после президентских выборов. Об этом он заявил сегодня в эфире "Радио НВ".

"Откровенно, нет, не хочу, потому что на каждой работе есть срок полезности руководителя. Я думаю, что я уже большинство своих позитивных возможностей отдал системе... Конечно, есть и негативы. Думаю, что моя задача удержать этот режим до завершения избирательной кампании. После этого, я уверен, что парламент примет соответствующее решение. Я за работу не держусь. С другой стороны я, конечно, по-человечески устал от стресса в течение уже более 700 дней", - сказал он в ответ на вопрос ведущего, хотел бы он остаться генпрокурором в случае переизбрания Петра Порошенко президентом. 

Также Луценко не намерен идти в премьеры или баллотироваться на пост президента. 

Напомним, ранее сегодня Луценко назвал причины имитации убийства журналиста Аркадия Бабченко. По его словам, такая имитация предусмотрена в ст. 271 Уголовно-процессуального кодекса и использовалась более 30 раз за последние 2,5 года.

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Теги публикации: Юрий Луценко, ГПУ, Генпрокурор  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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