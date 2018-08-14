Турчинов: ракети КБ "Луч" за бойовими можливостями кращі за аналогічну зброю РФ

КБ "Луч" стало провідним розробником в Україні широкого спектру сучасних ракетних комплексів

Ракети конструкторського бюро (КБ) "Луч" за бойовими можливостями кращі за аналогічну зброю російського виробництва. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, повідомляє прес-служба РНБО.

Так, Турчинов оглянув нові розробки КБ "Луч" та зазначив, що бюро стало провідним розробником в Україні широкого спектру сучасних ракетних комплексів, зокрема, "Скіф", "Корсар", "Стугна", "Бар'єр" та "Сармат", які "ефективно знищують ворожі цілі на фронті та користуються заслуженою повагою і попитом на зовнішніх ринках озброєнь".

Турчинов також додав, що ракети КБ "Луч" "можуть пробивати метрову броню, долаючи сучасні системи захисту та протидії". Крім того, Турчинов оглянув у цехах підприємства технологічні лінії, які забезпечують виробництво ракетного комплексу "Вільха" та нової української крилатої ракети "Нептун".

"Для нас принципово важливим є те, що ракети КБ "Луч" не тільки не поступаються, а за своїми бойовими можливостями краще, ніж аналогічна зброя російського виробництва", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Турчинова, іноземні військові зацікавлені у придбанні українського ракетного комплексу "Вільха". Крім того, зазначалось, що президент України Петро Порошенко поставив завдання розпочати серійне виробництво ракетного комплексу "Вільха" у 2018 році.