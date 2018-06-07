Турчинов ответил на слова Путина о "тяжелых последствиях" наступления Украины на Донбассе

Секретарь СНБО прокомментировал заявлениу Путина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов прокомментировал заявление президента России Владимира Путина об Украине во время "прямой линии". Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Украинская государственность базируется на мужестве, патриотизме и вере миллионов свободных украинцев, способных ее защитить и сохранить свободу, демократию и независимость для своих детей. Это принципиальное отличие нашей государственности от российской, которая способна существовать только в тоталитарных условиях, когда опричники, жандармы, чекисты и КГБисты сжимают их решеткой и колючей проволокой от расползания. Российская "государственность" лежит на костях миллионов замученных и разоренных невинных жизней", - сказал Турчинов.

По его словам, независимо от угроз Путина, украинские военные будут действовать адекватно угрозам, а Украина есть и будет, "независимо от маниакальных желаний имперских реваншистов".

Напомним, Путину позвонил из оккупированного Донбасса гражданин России, который входит в состав российско-террористических группировок, и выразил "опасения, что украинская армия может пойти в наступление во время Чемпионата мира по футболу", на что Путин заявил, что подобные действия могут привести к "тяжелым последствиям для украинской государственности в целом".