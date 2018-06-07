Турчинов відповів на слова Путіна про "тяжкі наслідки" наступу України на Донбасі

Секретар РНБО прокоментував заяву Путіна

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про Україну під час "прямої лінії". Про це повідомляє прес-служба РНБО.

"Українська державність базується на мужності, патріотизмі та вірі мільйонів вільних українців, здатних її захистити і зберегти свободу, демократію та незалежність для своїх дітей. Це принципова відмінність нашої державності від російської, яка здатна існувати виключно в тоталітарних умовах, коли опричники, жандарми, чекісти та КДБісти стискають їх гратами та колючим дротом від розповзання. Російська «державність» лежить на кістках мільйонів закатованих та сплюндрованих безневинних життів", - сказав Турчинов.

За його словами, незалежно від погроз Путіна, українські військові будуть діяти адекватно загрозам, а Україна є і буде, "незалежно від маніакальних бажань імперських реваншистів".

Нагадаємо, Путину подзвонив з окупованого Донбасу громадянин Росії, який входить до складу російсько-терористичних угруповань, і висловив "побоювання, що українська армія може піти в наступ під час Чемпіонату світу з футболу", на що Путін заявив, що подібні дії можуть призвести до тяжких наслідків для української державності в цілому".