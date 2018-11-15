Турчинов: оснащение армии современным вооружением - наш ответ на провокации РФ

Фото: Александр Турчинов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинские военные сегодня получили 70 единиц нового вооружения и военной техники

Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - ответ Украины на провокации России. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Военные получили 70 единиц нового вооружения и военной техники, в частности, модернизированные танки Т-72, ​​новые БТР-3, высокоточные противотанковые комплексы "Стугна-П" и "Корсар", мобильную РЛС кругового обзора "Дельта", новейшие бронированные автомобили "Варта" и "Новатор", а также 82-мм минометы украинского производства.

"Очень хорошо показал себя на востоке отечественный БТР-3, который был серьезно доработан после использования в боевых условиях, что позволило значительно увеличить эффективность его применения и достичь высокой точности ведения огня из всех видов вооружения", - отметил Турчинов.

По данным СНБО, за три квартала текущего года предприятия ГК "Укроборонпром" передали украинской армии более 3,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, из них более 2 тыс. единиц - новое и модернизированное вооружение.

Также Турчинов отметил, что новую технику и оружие получили также военные учебные заведения.

Напомним, Турчинов анонсировал новый пакет санкций против причастных к проведению "выборов" на оккупированной территории Донбасса, а также украинских компаний, которые сотрудничают с Российской Федерацией.