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Турчинов: оснащення армії сучасним озброєнням - наша відповідь на провокації РФ

Новини » Суспільство    15.11.2018 - 12:45
Турчинов: оснащення армії сучасним озброєнням - наша відповідь на провокації РФ
Фото: Олександр Турчинов (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українські військові сьогодні отримали 70 одиниць озброєння і військової техніки

Озброєння української армії сучасною зброєю і технікою - відповідь України на провокації Росії. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Військові отримали 70 одиниць нового озброєння і військової техніки, зокрема, модернізовані танки Т-72, нові БТР-3, високоточні протитанкові комплекси "Стугна-П" і "Корсар", мобільний РЛС кругового огляду "Дельта", новітні броньовані автомобілі "Варта" і "Новатор", а також 82-мм міномети українського виробництва.

"Дуже добре показав себе на сході вітчизняний БТР-3, який був серйозно допрацьований після використання в бойових умовах, що дозволило значно збільшити ефективність його застосування та досягти високої точності ведення вогню з усіх видів озброєння", - зазначив Турчинов.

За даними РНБО, за три квартали поточного року підприємства ДК "Укроборонпром" передали українській армії понад 3,5 тис. одиниць озброєння і військової техніки, з них понад 2 тис. одиниць - нове і модернізоване озброєння.

Також Турчинов зазначив, що нову техніку і зброю отримали також військові навчальні заклади.

Нагадаємо, Турчинов анонсував новий пакет санкцій проти причетних до проведення "виборів" на окупованій території Донбасу, а також українських компаній, які співпрацюють з Російською Федерацією.

 

Турчинов анонсував нові санкції проти організаторів "виборів" в ОРДЛО Електропостачання частини Луганської області розглянуть на РНБО
Новини України РНБООлександр Турчинов
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