Турчинов: необхідно ухвалити закон про нацбезпеку цього тижня

За словами Турчинова, прийняття закону буде свідчити, що Україна виконує взяті на себе зобов'язання

Закон про національну безпеку необхідно прийняти на цьому парламентському тижні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я переконаний, що нам необхідно прийняти закон (про нацбезпеку, - ред.) на цьому парламентському тижні. Чому? Тому що нам дуже важливо, щоб його прийняли до Брюссельського саміту НАТО, де відбудеться зустріч президента нашої країни з керівництвом Альянсу", - заявив він.

За словами Турчинова, прийняття закону буде свідчити, що Україна виконує взяті на себе зобов'язання.

Нагадаємо, раніше глава українського парламенту Андрій Парубій заявляв, що Верховна рада України у четвер, 21 червня 2018 року, проголосує законопроект №8068 "Про національну безпеку України" у другому читанні.