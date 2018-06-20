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Турчинов: необхідно ухвалити закон про нацбезпеку цього тижня

НовиниПолітика    20.06.2018 - 14:56
Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)
Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

За словами Турчинова, прийняття закону буде свідчити, що Україна виконує взяті на себе зобов'язання

Закон про національну безпеку необхідно прийняти на цьому парламентському тижні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я переконаний, що нам необхідно прийняти закон (про нацбезпеку, - ред.) на цьому парламентському тижні. Чому? Тому що нам дуже важливо, щоб його прийняли до Брюссельського саміту НАТО, де відбудеться зустріч президента нашої країни з керівництвом Альянсу", - заявив він.

За словами Турчинова, прийняття закону буде свідчити, що Україна виконує взяті на себе зобов'язання.

Нагадаємо, раніше глава українського парламенту Андрій Парубій заявляв, що Верховна рада України у четвер, 21 червня 2018 року, проголосує законопроект №8068 "Про національну безпеку України" у другому читанні.

Турчинов розповів, чи буде балотуватися в президенти Путін блокує деокупацію Донбасу дипломатичним шляхом, - Турчинов
Теги публікації: Служба безпеки України, РНБО, Олександр Турчинов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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