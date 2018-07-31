Турчинов не исключает активизацию агрессии РФ на Донбассе

По мнению Турчинова, Россия в любой момент может перейти в наступление

Российская Федерация может активизировать агрессивные действия на Донбассе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает корреспондент РБК-Украина

По мнению Турчинова, Россия в любой момент может активизировать вооруженную агрессию на Донбассе. Поэтому украинская сторона должна быть ежедневно готовой к такому повороту событий.

"Сегодня мы знаем весь расклад Вооруженных сил России вдоль нашей границы. Они готовят их к активным военным действиям. Другой вопрос, когда это может быть использовано, когда они могут начать масштабную провокацию. Мы должны быть готовы ежедневно к этому", - заявил Турчинов.

Он также добавил, что в настоящее время наблюдается высокая концентрация российских войск на востоке и вблизи южных границ Украины.

"В то же время и концентрация войск, которая происходит и на востоке и на юге нашей страны, свидетельствует о том, что Россия не снимет с повестки дня военную и агрессивную форму давления на Украину", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, ранее Турчинов назвал идею проведения любого референдума на оккупированной территории Донбасса российской провокацией.