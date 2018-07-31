Турчинов не виключає активізацію агресії РФ на Донбасі

На думку Турчинова, Росія в будь-який момент може перейти у наступ

Російська Федерація може активізувати агресивні дії на Донбасі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, передає кореспондент РБК-Україна

На думку Турчинова, Росія в будь-який момент може активізувати збройну агресію на Донбасі. Тому українська сторона має бути щодня готовою до такого повороту подій.

"Сьогодні ми знаємо весь розклад Збройних сил Росії уздовж нашого кордону. Вони готують їх до активних військових дій. Інше питання, коли це може бути використано, коли вони можуть почати масштабну провокацію. Ми повинні бути готові щодня до цього", - заявив Турчинов.

Він також додав, що в даний час спостерігається висока концентрація російських військ на сході і поблизу південних кордонів України.

"В той же час і концентрація військ, яка відбувається і на сході і на півдні нашої країни, свідчить про те, що Росія не зніме з порядку денного військову і агресивну форму тиску на Україну", - підкреслив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Турчинов назвав ідею проведення будь-якого референдуму на окупованій території Донбасу російською провокацією.