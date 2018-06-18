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Командование РФ на Донбассе усиливает оккупационные войска на Мариупольском направлении, - ГУР

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 12:56
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)

Усиление осуществляется за счет "МВД ДНР" и "Приазовского казачьего войска"

Командование Российской Федерации (РФ) на Донбассе усиливает оккупационные войска на Мариупольском направлении. Об этом со ссылкой на данные разведки в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Российское командование осуществляет усиление оккупационных войск на Мариупольском направлении за счет подразделений из состава т.наз. "МВД ДНР" и военизированных формирований "Приазовского казачьего войска", - сообщил он.

Как отметили в Минобороны, на оккупированном Донбассе проводится интенсивная агитация среди местного населения для ускорения комплектования подразделений этих "казаков". В частности, по информации ГУР, кандидатам обещают повышенное денежное обеспечение и обеспечение парадной формой, однако подписание контрактов с "казаками" не предусмотрено.

Напомним, ранее сообщалось, что командование РФ на Донбассе формирует снайперские подразделения за счет россиян.

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Теги публикации: Российская Федерация, Донбасс, разведка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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